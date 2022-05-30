Шунин: Жаль, что Шварц покидает «Динамо», но нужно двигаться дальше

Голкипер «Динамо» Антон Шунин высказался по поводу ухода немецкого тренера Сандро Шварца из московской команды.

Шунин сказал «Чемпионату», что Шварц несколько лет планомерно выстраивал команду, так что очень жаль, что немецкий специалист решил уйти. Голкипер отметил, что нужно двигаться дальше. Один из лидеров «Динамо» добавил, что он абсолютно уверен в том, что команда будет двигаться только вперёд.

Напомним, что под руководством Шварца динамовцы заняли в этом сезоне третью строчку в РПЛ. Немец в ближайшее время возглавит берлинскую «Герту».