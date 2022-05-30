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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Тренер «Ахмата» может перебраться в Грецию

30 Мая 2022 • 07:03 Комментировать

Наставник грозненского «Ахмата» Андрей Талалаев этим летом может перебраться в чемпионат Греции.

По информации «Чемпионата», в услугах 49-летнего российского тренера заинтересованы греческие клубы «Арис» и «Панатинаикос». Греческие команды готовы в ближайшее время начать с Талалаевым переговоры по поводу контракта. Напомним, что специалист работает в «Ахмате» с лета 2020 года. До этого Талалаев также тренировал «Крылья Советов», «Химки», «Тамбов» и другие клубы.

В прошедшем сезоне грозненская команда под шефством Талалаева заняла седьмую строчку в таблице российского чемпионата.

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Евро-Футбол.Ру,
Андрей Талалаев Чемпионат Греции Ахмат
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