Тренер «Ахмата» может перебраться в Грецию

Наставник грозненского «Ахмата» Андрей Талалаев этим летом может перебраться в чемпионат Греции.

По информации «Чемпионата», в услугах 49-летнего российского тренера заинтересованы греческие клубы «Арис» и «Панатинаикос». Греческие команды готовы в ближайшее время начать с Талалаевым переговоры по поводу контракта. Напомним, что специалист работает в «Ахмате» с лета 2020 года. До этого Талалаев также тренировал «Крылья Советов», «Химки», «Тамбов» и другие клубы.

В прошедшем сезоне грозненская команда под шефством Талалаева заняла седьмую строчку в таблице российского чемпионата.