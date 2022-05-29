«Уфа» выставила Агаларова на трансферный рынок и хочет получить за его продажу 5 миллионов евро

Нападающий «Уфы» Гамид Агаларов, вероятнее всего, покинет команду в летнее трансферное окно.

По информации «Матч ТВ», в клуб уже по поводу трансфера Агаларова. Однако, клубы отпугивает цена, которую хочет получить «Уфа» от продажи футболиста – 5 миллионов евро.

Источник признался, что в РПЛ мало команд, которые смогут потратить такую сумму денег на усиление в линию атаки.

Напомним, Агаларов в составе «Уфы» вылетел в Футбольную национальную лигу. Стоит отметить, что это первый случай в истории турнира, когда лучший бомбардир РПЛ вылетает вместе с командой в ФНЛ.

21-летний Агаларов принял участие в 33 матчах за «Уфу» во всех турнирах, в которых забил 20 голов и отметился двумя результативными передачами.