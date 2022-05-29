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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Джикия – об уходе Бакаева: «Сейчас я всё выясню и потом уже буду комментировать»

29 Мая 2022 • 22:46 Комментировать (1)

Капитан и защитник «Спартака» Георгий Джикия отреагировал на уход полузащитника Зелимхана Бакаева из команды.

«Кому он сказал про уход? Я не слышал, не разговаривал с ним по этому поводу. Сейчас я всё выясню и потом уже буду воспринимать, что буду чувствовать», — цитирует Джикию «Чемпионат».

Ранее мы сообщили о том, что 25-летинй воспитанник «Спартака» покинет команду в летнее трансферное окно. Наиболее вероятным вариантом для продолжения карьеры футболиста называется «Зенит».

В составе «красно-белых» Бакаев выигрывал Кубок и Суперкубок России.


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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Георгий Джикия РПЛ Зелимхан Бакаев
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