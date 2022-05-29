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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Бакаев не включил Ваноли в топ-3 лучших тренеров «Спартака»

29 Мая 2022 • 22:04 Комментировать

Полузащитник «Спартака» Зелимхан Бакаев назвал трёх лучших тренеров команды, с которыми ему довелось работать.

 «Топ-3 тренеров Спартака? Аленичев — точно. Я при нем дебютировал. Массимо Каррера — при нем дебютировал в РПЛ. И конечно, Кононов Олег. Благодаря ему я смог вернуться. Я благодарен всем тренерам, все помогали мне расти», — сказал Бакаев «Спорт-Экспрессу».

Ранее мы сообщили о том, что 25-летний воспитанник «красно-белых» провёл последний матч за «Спартак». В этом сезоне футболист принял участие в 26 матчах в чемпионате России и отдал шесть голевых передач.

В составе «красно-белых» он становился победителем Суперкубка России (2017) и Кубка страны. В нынешнем сезоне команда заняла 10-е место в турнирной таблице чемпионата России.


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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Дмитрий Аленичев Олег Кононов Массимо Каррера РПЛ Зелимхан Бакаев
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