В Москве начались задержания болельщиков «Спартака» после победы в Кубке России

Сегодня, 29 мая, состоялся финальный матч Кубка России, в котором «Спартак» одержал победу над «Динамо» со счётом 2:1.

После финального свистка в российских СМИ появилась информация, согласно которой в Москве на улице Мясницкой начались задержания болельщиков «Спартака», фанаты отмечают победу своего клуба в Кубке России.

Напомним, в последний раз «Спартак» побеждал в турнире в сезоне-2002/03. Тогда московский клуб победил «Ростов», а единственный гол забил Егор Титов.

В чемпионате России «красно-белые» финишировали на 10-м месте в турнирной таблице чемпионата России.