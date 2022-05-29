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Валерий Гладилин: «Если бы «Спартак» остался без трофея в год столетия, это была бы трагедия» эксклюзив

29 Мая 2022 • 21:44 Комментировать

Бывший тренер «Спартака» Валерий Гладилин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Евро-Футбол.Ру» Елене Григорьевской поделился впечатлениями от финала Кубка России.

 За счет чего победил «Спартак»?

- Удача улыбнулась и была максимальная самоотдача при аншлаге на трибунах. «Спартак» заслужил эту победу, и болельщики тоже, которые поддерживали команду на стадионе. В год столетия клуба остаться без приза в таком неудачном сезоне было бы трагедией и разочарованием. Футбольный бог был сегодня на стороне «Спартака».
- Говоря об удаче, имеете в виду не забитый пенальти Фомина?
- Конечно. Команды играли на равных, ни у кого не было преимущества, и если было он забил этот пенальти, все было бы непредсказуемо в серии пенальти, ведь это лотерея.
- Как оцениваете эпизод с пенальти? Он был?
- Спорный момент. Не могу сказать, что он был сто процентный. Но этот момент просматривали специалисты на ВАР. В таких матчах давать такой пенальти – это серьезное решение.
- Как думаете, почему Фомин промахнулся?
- Это нервы. Чистая психология. Фомин никогда не был в такой ситуации, когда полный стадион, вся страна смотрит. Где-то он психологически не подготовлен был, ведь этот пенальти был решающим, или пан или пропал. Это сложный момент. Не то, что у Фомина нет мастерства. Что-то у него дрогнуло в этот момент.
- Непривычная схема игры «Динамо» с двумя форвардами – это была ошибка Шварца?
- Он хотел играть на победу. Игра-то была равная. Но с двумя флангами и одним центральным форвардом «Динамо» смотрится поинтереснее. Когда на поле два нападающих, средняя линия должна играть по-другому. Для «Спартака» это было неудобно. Шварц на это, думаю, и надеялся. Не сказать, что это не играющий вариант. Смолов и Тюкавин могут сыграть в комбинационный футбол. Это не чисто форварды таранного типа, как Соболев. Они умеют играть в разноплановый футбол.
- Какая команда вам сегодня больше понравилась?
- Обе играли в одинаковый футбол. «Спартак» понравился тем, что больше хотел победить. Это чувствовалось по энергетике футболистов. Они больше жаждали победы.
- Зелимхан Бакаев сообщил об уходе из «Спартака». Есть сожаление об этом?
- Он сам определяет свою судьбу. Если он не может выиграть конкуренцию, тем более, что он уже игрок среднего возраста и ему надо играть в основном составе, то надо уходить. Это правильное решение.
- Пишут, что Леонид Федун может отойти от руководства «Спартака». Это будет благом для команды или наоборот?
- Не знаю пока подробностей. Но если это все остается под патронажем «Лукойла» и не будет проблем с финансированием, то трагедии не случится, — сказал Гладилин.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Кубок России Валерий Гладилин РПЛ
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