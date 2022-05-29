«Лужники» – место силы для Ваноли, на этом стадионе он брал Кубок УЕФА в 1999 году

Сегодня, 29 мая, состоялся финальный матч Кубка России, в котором «Спартак» одержал победу над «Динамо» со счётом 2:1.

В составе «красно-белых» голами отметились форвард Александр Соболев и полузащитник Куинси Промес. Единственный мяч за «Динамо» забил полузащитник Арсен Захарян.

Для главного тренера «Спартака» Паоло Ваноли стадион «Лужники» стал счастливым: он второй раз в карьере выиграл титул на этом стадионе.

Напомним, в 1999 году Ваноли в составе «Пармы» одержал победу в Кубке УЕФА. В том финале итальянская команда победила «Марсель» со счётом 3:0.

Таким образом, можно сказать, что «Лужники» принесли Ваноли второй титул.