Романцев считает, что повлиял на футболистов «Спартака» перед финалом Кубка России

Легендарный футболист и тренер «Спартака» Олег Романцев считает, что внёс вклад в победу команды в финале Кубка России.

«Повлиял ли на команду тот факт, что перед матчем с «Динамо» игроки закрылись в Тарасовке? Даже не сомневайтесь, это так! Вы же знаете, что ветераны «Спартака» были в Тарасовке перед финалом Кубка, я там был. Создается такая семейная обстановка», — цитирует Романцева «Р-Спорт».

Напомним, в финале Кубка России «Спартак» победил «Динамо» со счётом 2:1. В составе «красно-белых» забивали Александр Соболев и Куинси Промес. В составе проигравших голом отметился полузащитник Арсен Захарян.

Таким образом, «Спартак» выиграл Кубок России впервые с сезона-2002/03.