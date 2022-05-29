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Каттани рассказал о ситуации с контрактом Айртона эксклюзив

29 Мая 2022 • 20:44 Комментировать

Спортивный директор «Спартака» Лука Каттани в эксклюзивном интервью «Евро-Футбол.Ру» объяснил ситуацию с контрактом защитника Лукасом Айртоном.

«В Бразилии им довольны, но аренда до конца декабря и пока рано говорить про его будущее», — сказал Каттани.

Напомним, в конце марта «Спартак» объявил о том, что крайний защитник Айртон на правах аренды перешёл в бразильский «Фламенго». Аренда футболиста действует до 31 декабря 2022 года.

За «Спартак» Айртон выступает с 2019 года, ранее он выступал за «Флуминенсе». Трансфер московскому клубу тогда обошёлся в 7 миллионов евро.  


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Евро-Футбол.Ру,
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