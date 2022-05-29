Малежиков – об информации о том, что Федун отойдёт от дел «Спартака»: «Я думаю, что всё будет хорошо»

Генеральный директор «Спартака» Евгений Малежиков прокомментировал информацию о том, что владелец клуба Леонид Федун может отойти от дел команды.

«Я не знаю, что он (Федун) имел в виду, наверное, повторение той победы в 2003 году. Всё хорошо. Наша жизнь сложная, могут быть изменения в любой момент по независящим от нас причинам. Но, я думаю, что всё будет хорошо», - сказал Малежиков «Матч ТВ».

Ранее мы сообщили о том, что «Спартак» перейдёт под управление «Лукойла», а Федун лишится управления командой.

Напомним, 29 мая «красно-белые» победили «Динамо» со счётом 2:1 и стали победителями Кубка России.

По итогам сезона-2021/22 команда заняла 10-е место в чемпионате России. Напомним, клуб в этом сезоне праздновал 100-летний юбилей.