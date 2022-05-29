Бакаев заявил, что провёл последний матч за «Спартак»

Полузащитник «Спартака» Зелимхан Бакаев признался, что провёл последний матч за команду и летом сменит клуб.

«Я не остаюсь. Всё. Провёл последний матч. Куда уйду? Не знаю, позже решим», — сказал Бакаев «Спорт-Экспрессу».

Ранее мы сообщили, что футболист «Спартака» не смог договориться со своим нынешним клубом о продлении контракта и летом перейдёт в клуб с берегов Невы на правах свободного агента.

Напомним, что Зелимхан Бакаев этим летом станет свободным агентом. В этом сезоне полузащитник провёл в РПЛ 26 матчей, в которых сделал шесть голевых передач.