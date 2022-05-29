Федун косвенно подтвердил, что перестанет управлять «Спартаком»

Владелец «Спартака» Леонид Федун намекнул на то, что со следующего сезона он не будет управлять командой.

«Игра, как и весь чемпионат. Очень нервно и с колоссальными судейскими ошибками. Не согласен ли я с пенальти? Уже не имеет значения. Любая победа прекрасна, даже с таким судейским решением в самой концовке финала! Остается ли Ваноли? Это зависит не от меня», — сказал Федун журналистам.

Ранее мы сообщили о том, что «Спартак» перейдёт под управление «Лукойла», а Федун лишится управления командой.

Напомним, 29 мая «красно-белые» победили «Динамо» со счётом 2:1 и стали победителями Кубка России.

По итогам сезона-2021/22 команда заняла 10-е место в чемпионате России. Напомним, клуб в этом сезоне праздновал 100-летний юбилей.