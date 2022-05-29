Шварц объявил об уходе с поста главного тренера «Динамо»

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц после поражения в финале Кубка России от «Спартака» (1:2) сообщил о том, что покинет команду.

Ранее немецкое издание Kicker сообщило о том, что 43-летний специалист покинет «Динамо» после финального матча Кубка России и на следующей неделе будет объявлен главным тренером «Герты».

При Шварце «Динамо» впервые за долгое время заняло место в топ-3 чемпионата России. В сезоне-2021/22 «бело-голубые» набрали 53 очка и завершили сезон на третьем месте РПЛ.

«Герта» - немецкий клуб, который в следующем сезоне будет выступать в Бундеслиге. В этом сезоне команда боролась за выживание в лиге.