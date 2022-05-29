Бувач заявил, что останется в «Динамо» на следующий сезон

Заместитель генерального директора «Динамо» по спорту Желько Бувач признался, что в следующем сезоне продолжит работать в «Динамо».

«Конечно, я остаюсь в «Динамо» на следующий сезон», — цитирует функционера Sport24.

60-летний босниец пришёл работать в «Динамо» зимой 2020 года. Его контракт с московским клубом рассчитан до лета 2024 года.

Ранее немецкое издание Kicker сообщило о том, что главный тренер Сандро Шварц уже на следующей неделе будет объявлен на пост наставника «Герты».

При немецком специалисте «Динамо» финишировало на третьем месте в сезоне-2021/22.