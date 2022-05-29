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«Спартак» перейдёт под управление «Лукойла», Федун лишится управления командой

29 Мая 2022 • 18:01 Комментировать

Московский «Спартак» в ближайшее время лишиться руководителей, сообщает российский инсайдер Иван Карпов.

Речь идёт о том, что владелец акций «Спартака» Вагит Аликперов продаст свою часть «Лукойлу». При этом, доля владельца Леонида Федуна останется при нём, но от оперативного управления он отойдёт.

По информации журналиста, в ближайшее время в клуб снизится объём дотаций. Именно с этим связано сокращение «Спартака-2».

Напомним, что вторая команда выступала в первенстве ФНЛ. По итогам сезона-2021/2022 дублеры «красно-белых» финишировали на седьмой строчке в турнирной таблице.

Основная команда завершила сезон-2021/22 на 10-м месте в турнирной таблице чемпионата России.


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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Леонид Федун РПЛ
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