«Спартак» перейдёт под управление «Лукойла», Федун лишится управления командой

Московский «Спартак» в ближайшее время лишиться руководителей, сообщает российский инсайдер Иван Карпов.

Речь идёт о том, что владелец акций «Спартака» Вагит Аликперов продаст свою часть «Лукойлу». При этом, доля владельца Леонида Федуна останется при нём, но от оперативного управления он отойдёт.

По информации журналиста, в ближайшее время в клуб снизится объём дотаций. Именно с этим связано сокращение «Спартака-2».

Напомним, что вторая команда выступала в первенстве ФНЛ. По итогам сезона-2021/2022 дублеры «красно-белых» финишировали на седьмой строчке в турнирной таблице.

Основная команда завершила сезон-2021/22 на 10-м месте в турнирной таблице чемпионата России.