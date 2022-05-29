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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Сёмин приступит к работе в РПЛ

29 Мая 2022 • 16:16 Комментировать

Бывший главный тренер «Локомотива» и «Ростова» Юрий Сёмин сообщил, что в ближайшее время может приступить к работе в Российской премьер-лиге.

В интервью журналистам Сёмин заявил, что скоро его можно будет увидеть в одном из клубов РПЛ. 75-летний специалист сообщил, что рассматривает все возможные варианты.

Последним местом работы Сёмина стал «Ростов», в котором он проработал с августа 2021 года по сентябрь того же года.

Тренер известен своей работой в «Локомотиве», вместе с московским клубом он трижды выигрывал чемпионат России, столько же раз он побеждал в Суперкубке и имеет 6 побед в Кубке страны.


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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Ростов Юрий Сёмин РПЛ
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