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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Химки» озвучили задачу команды на следующий сезон

29 Мая 2022 • 12:16 Комментировать

Один из руководителей «Химок» Роман Терюшков в разговоре с журналистами назвал задачу подмосковной команды на следующий сезон.

Терюшков сказал «Спорт-Экспрессу», что в прошлом сезоне руководители подмосковного клуба ставили задачу попасть в десятку, но первая часть чемпионата получилась смазанной, так что здорово, что вообще удалось сохранить прописку в РПЛ. Функционер отметил, что на следующий сезон перед «Химками» снова стоит задача попасть в десятку.

Напомним, что в этом сезоне «Химки» под руководством Сергея Юрана заняли 13-ю строчку в РПЛ. В стыковых матчах «красно-чёрные» обыграли «СКА-Хабаровск».

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Евро-Футбол.Ру,
Химки Роман Терюшков
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