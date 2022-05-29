«Химки» озвучили задачу команды на следующий сезон

Один из руководителей «Химок» Роман Терюшков в разговоре с журналистами назвал задачу подмосковной команды на следующий сезон.

Терюшков сказал «Спорт-Экспрессу», что в прошлом сезоне руководители подмосковного клуба ставили задачу попасть в десятку, но первая часть чемпионата получилась смазанной, так что здорово, что вообще удалось сохранить прописку в РПЛ. Функционер отметил, что на следующий сезон перед «Химками» снова стоит задача попасть в десятку.

Напомним, что в этом сезоне «Химки» под руководством Сергея Юрана заняли 13-ю строчку в РПЛ. В стыковых матчах «красно-чёрные» обыграли «СКА-Хабаровск».