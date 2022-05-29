Вратарь «Химок» Лантратов высказался о своём будущем

Российский голкипер «Химок» Илья Лантратов рассказал журналистам о своих перспективах в подмосковной команде.

Лантратов сказал «Спорт-Экспрессу», что сейчас хочет спокойно уйти в отпуск, а уже после него готов будет рассуждать о своём будущем. Голкипер отметил, что этот сезон получился для него и для подмосковного клуба тяжелейшим со всех точек зрения, так что очень хорошо, что он наконец-то закончился.

Напомним, что пресса активно сватает голкипера «Химок» в питерский «Зенит», который хочет этим летом укрепить вратарскую позицию. За Лантратова команда из Санкт-Петербурга готова выложить около двух миллионов евро.