Кухарчук: Надеюсь, что меня не выгонят из «Химок»

Российский полузащитник «Химок» Илья Кухарчук рассказал журналистам о своих перспективах в подмосковной команде.

Кухарчук сказал «Спорт-Экспрессу», что пока не может сказать о своём будущем, так как этот вопрос лучше всего задать руководителям «Химок». Полузащитник отшутился, что очень надеется на то, что его не выгонят из подмосковного клуба. Игрок добавил, что его личная задача на следующий сезон — повторить результаты этого сезона.

Напомним, что в этом сезоне Илья Кухарчук провёл в РПЛ 31 встречу. Полузащитник забил пять мячей и сделал четыре результативные передачи.