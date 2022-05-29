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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Стали известны города, где может пройти Суперкубок России

29 Мая 2022 • 10:36 Комментировать

Заместитель генсекретаря РФС Максим Митрофанов в разговоре с журналистами назвал города, которые в этом году могут принять Суперкубок России.

Митрофанов сказал ТАСС, что пока вопрос с местом проведения матча за Суперкубок России ещё не решён. Заместитель генсекретаря отметил, что есть варианты провести матч за трофей в Калининграде, Сочи, Москве, Нижнем Новгороде или в Санкт-Петербурге. Митрофанов добавил, что решение по месту проведения будет принято совместно с представителями РПЛ.

Напомним, что чемпионом России нынче стал питерский «Зенит». В финале Кубка России же встретятся «Динамо» и «Спартак».

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Евро-Футбол.Ру,
Суперкубок России Максим Митрофанов
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