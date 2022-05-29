Экс-игрок ЦСКА ждёт, что в финале Кубка России будет много голов

Бывший футболист московского ЦСКА Александр Гришин поделился с журналистами ожиданиями от предстоящего финала Кубка России.

Гришин сказал «Чемпионату», что в финальном поединке стоит ожидать большое количество голов, так как обе команды предпочитают играть в атакующий футбол. Экс-игрок отметил, что оба клуба постараются реабилитироваться перед своими болельщиками за неудачную концовку сезона в национальном чемпионате.

Напомним, что финал Кубка России между «Динамо» и «Спартаком» состоится сегодня. Встреча начнётся в 17.00 по московскому времени.