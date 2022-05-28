Ловчев сообщил, что Дзюба перейдёт в «Ференцварош»

Бывший футболист «Спартака» Евгений Ловчев заявил, что Артём Дзюба перейдёт в «Ференцварош», сославшись на дружеские отношения с футболистом.

«Я в хороших отношениях с Дзюбой. Думаю, он уедет в «Ференцварош» к Станиславу Черчесову, там свои тренеры, и отношение к нему будет определенное. Не хочу гадать, куда он перейдет, не знаю. Перейдет в клуб, где ему будут доверять», — заявил Ловчев в интервью Metaratings.ru.

33-летний футболист в сезоне-2021/22 стал чемпионом России в составе «Зенита». Накануне Дзюба объявил, что не будет продлевать контракт с командой, таким образом, он стал свободным агентом.

Главным тренером «Ференцвароша» является Станислав Черчесов, который тренировал сборную России с 2016 по 2021 год. Стоит отметить, что Черчесов и Дзюба положительно отзываются друг о друге, и можно предположить, что футболист отправится к бывшему тренеру.