Жирков и Мамаев летом покинут «Химки»

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков считает, что полузащитники Юрий Жирков и Павел Мамаев покинут команду летом этого года.

«Жирков и Мамаев? На следующей неделе примем решение после разговора с тренером. Наверное, с большей долей вероятности они покинут клуб», — приводит слова Терюшкова «Матч ТВ».

Напомним, оба футболиста пополнили ряды «Химок» зимой 2022 года. На двоих футболисты сыграл 4 матча во всех турнирах.

Команда Сергея Юрана оказалась сильнее «СКА-Хабаровска» в стыковых матчах и в следующем сезоне «Химки» выступят в Российской премьер-лиге.