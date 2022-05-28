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Жирков и Мамаев летом покинут «Химки»

28 Мая 2022 • 20:21 Комментировать

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков считает, что полузащитники Юрий Жирков и Павел Мамаев покинут команду летом этого года.

«Жирков и Мамаев? На следующей неделе примем решение после разговора с тренером. Наверное, с большей долей вероятности они покинут клуб», — приводит слова Терюшкова «Матч ТВ».

Напомним, оба футболиста пополнили ряды «Химок» зимой 2022 года. На двоих футболисты сыграл 4 матча во всех турнирах.

Команда Сергея Юрана оказалась сильнее «СКА-Хабаровска» в стыковых матчах и в следующем сезоне «Химки» выступят в Российской премьер-лиге.


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Евро-Футбол.Ру,
Химки Юрий Жирков Павел Мамаев РПЛ Роман Терюшков
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