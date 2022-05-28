Матыцин: «Fan ID начнёт действовать с начала сезона-2022/23»

Министр спорта России Олег Матыцин сообщил, что паспорт болельщика (Fan ID) начнёт действовать с начала сезона-2022/23.

На фоне нового законопроекта о необходимости оформления паспорта болельщиков фанатские объединения большинства клубов Российской премьер-лиги выступили с бойкотом.

Таким образом, именно из-за внедрения Fan ID на стадионы фанаты «Спартака» выступили с бойкотом финала Кубка России, в котором «красно-белые» сыграют против «Динамо».

Финальная встреча за титул состоится 29 мая в Москве на стадионе «Лужники». Встречу рассудит бригада арбитров из Санкт-Петербурга во главе с Кириллом Левниковым. Стартовый свисток прозвучит – в 17:00 мск.

Ранее стало известно, что электронный паспорт болельщика можно будет оформить на портале Госуслуги.