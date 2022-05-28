Капитан «СКА-Хабаровска» обозвал Юрана взяточником

Сегодня, 28 мая, состоялся ответный матч за право участвовать в РПЛ, в котором «Химки» принимали «СКА-Хабаровск».

Встреча завершилась разгромной победой красно-чёрных со счётом 3:0. В конце матча капитан хабаровчан Ираклий Квеквескири не сдержал эмоций и начал оскорблять главного тренера «Химок» Сергея Юрана. В один момент от игрока прозвучала фраза с обвинением специалиста о взяточничестве.

После игры футболист подошёл к журналистам и заявил, что конфликт между сторонами произошёл ещё по ходу матча, а кричал про взяточничество он не Юрану.

Напомним, «Химки» в следующем сезоне сыграют в Премьер-лиге. Стоит отметить, что во второй стыковой встрече «Уфа» на своём поле проиграла «Оренбургу» (1:2) и вылетела в ФНЛ.