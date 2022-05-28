Экс-нападающий «Терека» (ныне «Ахмат») и махачкалинского «Анжи» Шамиль Лахиялов в разговоре с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым оценил финал Лиги конференций, где «Рома» обыграла «Фейеноорд» со счётом 1:0, и поделился ожиданиями от финала Лиги чемпионов, в которым сыграют «Ливерпуль» и мадридский «Реал».

- Финал Лиги конференций я посмотрел полностью. И пришёл к выводу, что у российских команд теоретические в ближайшие 5-10 лет имеются шансы добраться до финала в этом турнире, но для этого надо вернуться в еврокубки и выйти на тот уровень, который был у наших клубов в 2010 – 2013 годах. Что касаемо самого матча «Рома» – «Фейеноорд», то это был типично моуриньевский финал, когда главное результат, а игра не важна. На фоне кризиса итальянского футбола победа в таком турнире – хоть какая-то радость для болельщиков этой страны. А так, матч получился немножко скучноватым. Будет надеяться, что финал Лиги чемпионов получится более зрелищным.