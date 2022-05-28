Дзюба обсуждает условия контракта с «Фенербахче»

Российский нападающий Артём Дзюба, вероятнее всего, продолжит карьеру в турецком «Фенербахче».

По информации телеграм-канала «Первый спорт», 33-летний россиянин приступил к переговорам с командой по условиям личного контракта. Помимо варианта продолжения карьеры в Турции, телеграм-канал, ссылаясь на собственные источники, сообщил о том, что к Дзюбе проявляет интерес команда из РПЛ.

Ранее стало известно, что «Црвена Звезда», которая интересовалась 33-летним Дзюбой, пересмотрела свою стратегию и нацелилась на молодого нападающего с сербским гражданством.

В сезоне-2021/22 Дзюба стал четырёхкратным чемпионом России в составе «Зенита». В мае футболист объявил, что не будет продлевать контракт с командой из Санкт-Петербурга, таким образом, он стал свободным агентом.