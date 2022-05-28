21-летний вратарь московского «Торпедо» Виталий Ботнарь в интервью Марселю Арзуманяну специально для «Евро-Футбол.Ру» рассказал о победном сезоне, который вывел «чёрно-белых» в Российскую премьер-лигу.

«Язык был самой главной проблемой. Что-то мог собрать в одно предложение, но приходилось «напрягать» извилины»

— В шестом классе ты переехал в Москву из молдавского города Бельцы. Как оказался в системе «Локо»?

— Тут, в Москве, пошёл «для себя» играть в «Сокол» на Красносельской. Там я играл за 2000-й год рождения. Год там отыграл, а потом заметили, предложили перейти в «Локомотив - 2». Тоже за 2000-й год. Так и попал в систему «Локомотива».

— В воротах играл ещё в Бельцах или уже в Москве?

— В Бельцах играл.

— Помимо футбола, другие спортивные увлечения были?

— Ещё я очень любил баскетбол, но больше по душе был всё же футбол.

— А сейчас как с баскетболом?

— Так, иногда есть желание выйти во двор и в кольцо мячик побросать.

— Чем занимались родители в Молдавии?

— Отец — полицейский. Мама была директором фирмы.

— А после переезда?

— Переехал, потому что родители развелись. Мама забрала меня в Москву. Продолжила заниматься своей деятельностью, открыла свою фирму.

Реклама

— Быстро адаптировался в России?

— Понятно, что первое время было сложно… Но раз сейчас всё хорошо — значит, адаптировался.

— Были проблемы, кроме языка?

— Ну, это была самая главная проблема. Плюс, когда переехал, был такой зажатый, скромный. Сложно было даже с кем-то познакомиться, когда выходишь на улицу в футбол поиграть.

— Языка вообще не знал?

— Не сказать, что совсем «ноль». Что-то мог собрать в одно предложение, но приходилось «напрягать» извилины.

«Моё мнение, дебют Худякова — это стечение обстоятельств. Некому было просто играть»

— С кем-то из того «Локо» поддерживаешь контакт, кроме Сулейманова?

— Да, конечно. С Цаллаговым из «СКА-Хабаровска», например. У них игра скоро, думаю поехать в Химки, посмотреть. [Речь про стыковые матчи в РПЛ между СКА-Хабаровском и «Химками». — Прим. ред.] С» Из «Оренбурга» ещё есть [Алексей] Миронов и [Николай] Титков. В основном только с этими ребятами.

— Кстати, Тимур поздравил с выходом в РПЛ?

— Честно, не помню. Телефон только под вечер взял, всё было забито поздравлениями. Поэтому не помню. Но, наверное, он был очень рад!

— А ты его в прошлом году поздравлял?

— Конечно!

— Нет сожаления, что был вынужден покинуть «Локо»?

— Нет, это же мой выбор был. Долго думал, как поступить, и, считаю, сделал правильный выбор.

— Просто, скажем, Мухин уже успел за сборную дебютировать. Худяков вообще в 17 лет первый матч в РПЛ отыграл.

— Мухин? Он же в ЦСКА перешёл.

Реклама

— Я не к этому. Он остался [в Локомотиве], а потом удалось дебютировать в РПЛ.

— Что касается Мухина, он хороший футболист, опорный полузащитник… Я успел с ним немного потренироваться, поиграть. По идее, дебют должен был случиться [с ним] рано или поздно.

Что касается вратарской позиции, дебюта Худякова… Моё мнение, что это стечение обстоятельств. Он играл, потому что у Гилерме была травма, а Худяков себя проявлял в «молодёжке». Некому было просто играть.

— До сих пор держишь обиду на «Локо»?

— У меня нет обид. Наоборот — рад, что отпустили, и я со спокойной душой ушёл в «Торпедо».

— Твоя мечта — играть в Европе. Иосифов, который играл с тобой в «молодёжке», уже в Испании. Общался с ним на эту тему?

— Не так часто с ним общаемся. Я с ним списывался, когда он дебютировал. Честно, рад за него, что появилась такая возможность, и он уехал. У меня пока такой возможности нет. Но это не значит, что я закрыл глаза на Европу и не собираюсь попробовать свои силы там. Просто сейчас, мне кажется, сложно это сделать даже с политической точки зрения.

— После бана от УЕФА желание уехать не выросло?

— Уехать из России?

— Уехать в европейский чемпионат.

— Европейский чемпионат — это всегда интересно. Другие скорости, другой менталитет, другое мышление. Хочется себя в этом попробовать.

Почему Эдерсон — кумир, а в команде называют «Фитиль»

— Как тебя называют торпедовские «ветераны»? Есть какое-то особенное обращение?

— Просто «Виталя». Без сложностей. Есть, правда, один футболист у нас в команде. Не знаю, откуда у него такие мысли приходят в голову… Тимур Абдрашитов! Он не опытный игрок, не возрастной, и вместо того, чтобы по имени меня называть, называет меня «Фитиль»!

— Ха! Из-за роста?

— Честно? Вообще не знаю! У него один раз спрашиваю: «Почему "Фитиль"?». Он отвечает: «Без понятия! Просто "фитиль"».

— «Слабые стороны: игра на выходах», — это цитата про тебя с одного торпедовского форума. Как считаешь, в чём твоя главная футбольная слабость?

Реклама

— Я бы не сказал, что это — слабость. Моё мнение — игру на выходах невозможно натренировать. Это всё зависит от уверенности каждого вратаря. На момент, когда писали, что я плохо играю на выходах, — тогда это было правдой. Но сейчас с этим не соглашусь. Как по мне, за эту весну я прибавил в этом компоненте.

— А в чём, по твоему мнению, ты силён?

— Не люблю себя оценивать.

— Игра ногами?

— Мне безумно нравится, когда вратарь хорошо играет ногами.

— Как Эдерсон?

— Да, как Эдерсон! У меня он… Забыл по-русски это слово! (улыбается)

— Кумир?

— Кумир, вот! В любую точку поля передачу [может отдать].

«Зарплаты в «молодёжке» «Локо» и сейчас в «Торпедо» — просто несопоставимы»

— У тебя же контракт с Puma?

— Да, есть такой.

— Перебоев по поставкам нет?

— Есть. Вот сейчас дали одну пару перчаток, хотя в контракте прописано определённое количество перчаток и бутс.

— Эта пара на какой отрезок времени предназначается?

— Я даже не знаю. Как только что-то будет у них появляться, они будут выдавать. Это уже не от офиса Puma зависит, что и сколько выдавать.

— Зарплаты в «молодёжке» «Локо» и сейчас в «Торпедо» сопоставимы?

— Нет, несопоставимы.

— В «Торпедо» наверняка больше?

— Нет, они просто несопоставимы! (смеётся)

— А на что уходит зарплата в Москве?

— Я вообще не транжира. Сейчас зарплату вкладываю в постройку дома.

— Что-то из крупных покупок уже есть?

— Да, земельный участок купил.

— Где?

— В направлении Балашихи.

— Машины разве нет?

— Машина тоже есть!

— Ну, тоже крупная покупка же…

— Это [по стоимости] была плюс-минус равная покупка, но земельный участок — более значимая.

— Где, как и с кем проведёшь отпуск перед РПЛ?

— Наверное, поеду на дачу, пожарю шашлычки в кругу семьи, затоплю баньку, позагораю на солнышке, если оно будет. Потом вернусь в Москву на подготовку к РПЛ.

— Поедешь на Родину?

Реклама

— Пока не знаю. Воздушное пространство, вроде, закрыто же. Надо думать, с какими пересадками… В общем, об этом пока не размышлял!

«В начале сезона я был уверен, что выйдем в Премьер-лигу»

— Понимаешь, почему в прошлые два сезона клубу не удавалось выйти в РПЛ?

— До сих пор загадка. Но могу сказать, что в этом чемпионском сезоне был собран лучший состав! Очень опытные, мастеровитые футболисты.

— Это главное изменение с того времени?

— В те сезоны был молодой состав. В этом — ребята, которые знают, как играть в ФНЛ, которые играли в РПЛ. Есть даже те, кто поднимался из ФНЛ в РПЛ.

— Чувствовал, что по игре действительно лучшие в этом сезоне?

— В начале сезона я был уверен, что выйдем в Премьер-лигу.

— Прямо с самого начала?

— Да. Но то, что станем чемпионами, — и мысли не было!

— Согласен, что в последнем матче не без доли везения всё сложилось так, как сложилось?

— Везёт сильнейшим.

— Перед пенальти на 91-й минуте в голове вообще мысли ещё есть? Или полностью в игре?

— Вообще мыслей не было. Перед тем как [Померко] поставил мяч, я сто раз поворачивался и отворачивался: думал — смотреть или не смотреть. Переживал. Я ещё и знал результаты наших соперников: «Факела» и «Оренбурга». Но был уверен, что забьём!

— А после пенальти?

— Были мысли! Чтобы [судья] быстрее свистнул, и мы закончили эту игру!

— Быстро свыкся со статусом игрока элитного дивизиона?

— Дня три ходил, не мог осознать, что со следующего сезона буду играть в Премьер-лиге. Не мог поверить, что это реально случилось.

— Теперь и играть в центре столицы, в «Лужниках»… Мог себе такое представить год назад?

— Честно, нет! (смеётся)

— А сейчас?

— Пока не выйду — не хочу вообще никаких мыслей: «Вот, арены «Спартака», «Локомотива», «Динамо», сколько будет болельщиков, как будут складываться игры…». Не хочу пока об этом думать.

— По духу, по настроению есть разница между стадионом вместимостью в 40 тысяч и в 2 тысячи?

— Если бы на эти стадионы по 40 тысяч ходило! Или хотя бы половина… Тогда — да, ощущалась бы. Вот на последней игре в Спортивном городке, когда трибуны были полностью забиты, все нас гнали вперёд, у меня даже от такого маленького уютного стадиона мурашки пошли по телу.

«Забиваем семь, а потом — «засуха». Я уже говорю: "Ладно, фиг с вами! Давайте выигрывать 1:0! "»

— После поражения 1:5 от «Алании» немного «забуксовали» по таблице. Не запереживал в тот момент?

— В принципе, я в таблицу не так часто заглядывал. Кто-то может подняться на первое место, кто-то — на второе. Там слишком часто всё меняется.

— Для себя определил, в чём главное отличие Бородюка от Игнашевича?

— Бородюк — более опытный тренер. Может грамотно замены сделать, подсказать в перерыве. Это было и у Игнашевича, но не так ярко выражено. Вот играли с «Енисеем» — и именно на замену вышли те, кто потом сделал результат. Орехов «отдал» — Султонов забил.

— Это правда, что Александр Генрихович всегда ставит удовольствие от игры в первую очередь?

Реклама

— В футбол надо играть так, чтобы от него получать удовольствие, а не просто «как работа».

— Окей. Тогда почему счёт 1:0 — самый «популярный» для клуба? Всё-таки не самый яркий счёт…

— Я это и ребятам говорил в раздевалке! Когда в начале сезона выигрывали матчи 1:0, говорю: «Ребята, давайте хотя бы 2 будем забивать, чтобы спокойнее было». Потом играем с липецким «Металлургом» — и забиваем семь!

— После твоих слов?

— Да, забиваем семь, а потом какая-то безголевая засуха. Потом я уже говорю: «Ладно, фиг с вами! Давайте выигрывать 1:0!»

— Допускаешь, что в «Торпедо» пригласят более опытного вратаря, и в РПЛ уже начнёшь не «со старта»?

— Нет, об этом не задумывался.

— Уверен в себе?

— Каждый человек должен быть в себе уверен. Но нельзя отрицать тот факт, что кто-то может прийти. Кто — не знаю. Но этот вариант отрицать не стоит.

— А с каким российским вратарём хотел бы поиграть в одной команде?

— Да, есть один такой – Александр Довбня!

— Тогда тебе повезло…

— Ну да. У нас с ним тандем, я это всем говорю. Самая лучшая вратарская бригада в России! Лучше не может быть.

— Ты лучший голкипер ФНЛ по сухим матчам в этом сезоне. Как думаешь, эта цифра, которой ты достиг в ФНЛ, в РПЛ возможно к ней приблизиться?

— Ну, это будет сложно. Но мы сделаем всё возможное!

— За счёт чего удалось стать рекордсменом по этому показателю?

— За счёт ребят, которые помогали мне с этим по ходу всего сезона.

— Какое место в первом сезоне РПЛ тебя устроит? Например, сезон как у «Крыльев» тебя устроит?

— Для начала — да, вполне. Когда закрепимся в РПЛ, тогда можно будет говорить о «пятёрке», «четвёрке».