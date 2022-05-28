Бывший игрок «Рубина» и «Зенита» продлил контракт с «Торпедо»

Полузащитник «Торпедо» Александр Рязанцев продлил контракт с московским клубом, сообщает пресс-служба «Торпедо».

Сообщается, что новое соглашение рассчитано на один год.

В минувшем сезоне 35-летний футболист провёл в составе московской команды 24 матча, отметившись в них одной результативной передачей.

Рязанцев известен по выступлениям за такие клубы как «Рубин» и «Зенит». В составе казанского клуба футболист дважды выигрывал чемпионат России (в 2008 и 2009 годах). Также он сумел завоевать золотые медали сезона 2015/2016, играя за петербуржцев. Кроме того, на счету Рязанцева пять матчей в составе национальной сборной России.

Напомним, «Торпедо» сумело занять первое место по итогам прошедшего сезона ФНЛ, добыв себе путёвку в РПЛ.