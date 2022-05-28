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Лахиялов: «Если «Уфа» вылетит, будет обидно за моего земляка Агаларова» эксклюзив

28 Мая 2022 • 13:43 Комментировать

Экс-нападающий «Терека» (ныне «Ахмат») и махачкалинского «Анжи» Шамиль Лахиялов в разговоре с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым поделился своим мнением о стыковых матчах между ФНЛ и РПЛ. В первых играх «СКА-Хабаровск» победил «Химки» 1:0, а во встрече «Оренбурга» и «Уфы» была зафиксирована ничья 2:2.

- Стыки показывают, что между командами ФНЛ и РПЛ нет особой разницы. По крайней мере, в первых матчах я этой разницы не у видел. Команды ФНЛ продемонстрировали свою состоятельность, и не удивлюсь, если «СКА-Хабаровск» и «Оренбург» окажутся в Премьер-лиге. Для РПЛ это, конечно, будет не совсем хорошо, потому что уровень там и так упал, а если состав участников поменяется на четверть, это тоже на нём скажется. С особым интересом буду следить за матчем «Уфа» – «Оренбург». Проигравшая в этой паре команда может получить небольшой нокдаун. «Оренбург» непонятно как оказался в стыках, хотя шёл на первом месте с отрывом, а «Уфа» в последний момент в драматическом матче вылезла из зоны вылета. И будет, конечно, обидно за моего земляка Гамида Агаларова, который наколотил в РПЛ столько мячей, если его команда вылетит. А по поводу «Химок» я всё-таки думаю, что с таким подбором игроков они должны решить задачу, несмотря на поражение в первом матче.

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Евро-Футбол.Ру,
Чемпионат России Шамиль Лахиялов Фнл Переходные матчи Стыковые матчи РПЛ Гамид Агаларов
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