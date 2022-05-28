Симонян — о решении УЕФА: Казнили всех и вся

Вице-президент РФС Никита Симонян рассказал журналистам о том, что думает по поводу решения руководителей УЕФА отстранить российские команды от еврокубков.

Как приводит слова функционера «Спорт-Экспресс», он остался очень разочарован этим решением УЕФА, ведь в итоге казнили всех и вся без разбора. Симонян отметил, что это чисто политические вопросы, которые не имеют абсолютно никакого отношения к спортивной составляющей.

Напомним, что боссы УЕФА и ФИФА отстранили российские клубы и сборные от международных матчей под эгидой организации из-за ситуации на Украине.