«Рубину» и «Краснодару» обещали мораторий на вылет из РПЛ

Руководители РФС и РПЛ обещали представителям «Рубина» и «Краснодара» мораторий на вылет из элитного дивизиона, чтобы команды продолжили сезон.

По информации «Бизнеса Online», казанской и краснодарской командам обещали ввести мораторий на вылет по итогам сезона для того, чтобы клубы не снялись с чемпионата и сумели доиграть сезон до конца. Под это обещание главы РФС Александр Дюкова «Рубин» и «Краснодар» продолжили борьбу в чемпионате, хотя из-за ситуации на Украине команды потеряли почти всех легионеров.

Напомним, что по итогам сезона «краснодарские быки» заняли четвёртую строчку в таблице, а «Рубин» занял 15-е место и напрямую вылетел в ФНЛ.