Хачатурянц прокомментировал свой возможный уход с поста главы РПЛ

Президент РПЛ Ашот Хачатурянц прокомментировал журналистам слухи о возможном уходе со своего поста.

Хачатурянц сказал «Спорт-Экспрессу», что есть вещи, которые никто не имеет права комментировать до общего собрания. Президент РПЛ отметил, что будет проведено общее собрание, где есть повестка. Функционер добавил, что подобный вопрос о смене главы РПЛ там точно рассматриваться не будет.

Напомним, что до этого в прессе появилась информация о том, что президент РПЛ Ашот Хачатурянц планирует после окончания этого сезона уйти в отставку по собственному желанию.