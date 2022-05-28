Агент Маньяков высказался по поводу возможного ухода Ваноли и Каттани из «Спартака»

Известный футбольный агент Александр Маньяков высказался по поводу возможного ухода Паоло Ваноли и Луки Каттани из московского «Спартака».

Агент сказал Metaraitings.ru, что любая новость из стана «Спартака» вызывает большой интерес у публики, так что слухи о возможном уходе Ваноли и Каттани не должны удивлять. Маньяков отметил, что ему было бы очень интересно посмотреть на второй сезон этих интересных итальянских специалистов в московском клубе.

Напомним, что в прошедшем сезоне футболисты «Спартака» под руководством Ваноли заняли лишь десятую строчку в турнирной таблице РПЛ.