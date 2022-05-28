«Урал» подписал защитника «Краснодара»

Российский защитник Лео Гогличидзе официально перебрался из «Краснодара» в екатеринбургский «Урал».

Как сообщает пресс-служба уральской команды, 24-летний российский футболист подписал с клубом из Екатеринубрга полноценное долгосрочное соглашение. Напомним, что в этом сезоне защитник выступал за «Урал» на правах аренды. Права на Гогличидзе принадлежали «Краснодару», но за «быков» защитник практически не играл.

В прошедшем сезоне Лео Гогличидзе провёл в российском чемпионате 21 встречу в составе «Урала». Защитник отметился одним забитым мячом и одним ассистом.