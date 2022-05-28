В ФИФА надеются на скорое возвращение России на международную арену

Один из руководителей ФИФА Эльхан Мамедов заявил о том, что в организации очень надеются на скорое возвращение России на международную арену.

Мамедов сказал, что хотел бы поблагодарить Александра Дюкова и руководителей РФС за тесное сотрудничество в период пандемии, что помогло сохранить футбол. Представитель ФИФА отметил, что от имени организации желает российскому футболу скорейшего возвращения на международную арену.

Напомним, что руководители УЕФА отстранили российские клубы и сборные от международных матчей под эгидой организации из-за ситуации на Украине.