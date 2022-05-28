ПФЛ исключена из состава РФС

Сегодня, 28 мая, проходит конференция Российского футбольного союза, на котором стало известно об исключении из своей организации некоторых лиг и команд.
Речь идёт об автономном учреждении Удмуртской Республики «Специализированная спортивная школа олимпийского резерва «Футбольный клуб «Зенит-Ижевск». Помимо этого, из состава организации исключены:
- Ассоциация «Профессиональная футбольная лига»
- Региональная общественная организация «Федерация футбола Республики Марий Эл»
- Ассоциация «Футбольный клуб «Тамбов» Тамбовской области Общероссийская общественная организация инвалидов «Федерация футбола инвалидов России»