ПФЛ исключена из состава РФС

Сегодня, 28 мая, проходит конференция Российского футбольного союза, на котором стало известно об исключении из своей организации некоторых лиг и команд.

Речь идёт об автономном учреждении Удмуртской Республики «Специализированная спортивная школа олимпийского резерва «Футбольный клуб «Зенит-Ижевск». Помимо этого, из состава организации исключены: