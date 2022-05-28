Президент «Торпедо»: Для нас Лебеденко ещё более уникальный игрок, чем Златан для «Милана»

Президент «Торпедо» Денис Маслов в разговоре с журналистами высказался по поводу перспектив опытного форварда «чёрно-белых» Игоря Лебеденко.

Маслов сказал «Спорт-Экспрессу», что для московской команды Лебеденко ещё более уникальный игрок, чем Златан Ибрагимович для «Милана». Функционер отметил, что форвард является одним из важнейших футболистов для «Торпедо», так что его вклад в команду нужно оценивать не только в плане игровых минут и голов. Директор «чёрно-былых» добавил, что Лебеденко ещё точно не сказал своего последнего слова.

Напомним, что Игорь Лебеденко в прошедшем сезоне провёл в ФНЛ 38 матчей, в которых отметился восемью забитыми мячами.