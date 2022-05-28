Хачатурянц рассказал о своём будущем на посту президента РПЛ

Президент Российской премьер-лиги Ашот Хачатурянц ответил на вопрос о своём будущем на посту главы лиги.

На вопрос журналиста останется ли функционер президентом РПЛ, Хачатурянц ответил: «В понедельник в РФС пройдёт общее собрание и на нём я всё расскажу».

Напомним, в ноябре 2019 года 54-летний функционер вступил в должность руководителем судейского комитета Российского футбольного союза, а также возглавлял экспертную судейскую комиссию при президенте Союза Александре Дюкове.

А 22 ноября 2021 года Хачатурянц был официально утверждён президентом РПЛ.