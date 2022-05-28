«Зенит» передумал подписывать Лантратова из-за инцидента с болбоем

Руководители питерского «Зенита» передумали подписывать голкипера подмосковных «Химок» Илью Лантратова из-за инцидента с болбоем.

По информации «Р-Спорт», представители команды из Санкт-Петербурга серьёзно задумались о том, а стоит ли им подписывать соглашение с вратарём, который недавно грубо оттолкнул болбоя во время первого стыкового матча со «СКА-Хабаровском». Напомним, что «Зенит» планировал летом подписать Лантратова и усилить вратарскую позицию.

В этом сезоне Илья Лантратов провёл в российском чемпионате в составе «Химок» 30 поединков, в девяти из которых сумел отыграть на ноль.