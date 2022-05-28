Гендиректор «Динамо» отказался комментировать будущее Шварца

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров отказался комментировать будущее немецкого тренера Сандро Шварца в московской команде.

Пивоваров перед конференцией РФС сказал «Спорт-Экспрессу», что ждёт от руководителей РФС отчёта за проделанную работу в нынешнем сезоне. Функционер отметил, что пока не будет комментировать будущее Шварца в «Динамо», так что этот вопрос лучше обсудить чуть позже.

Напомним, что немецкий специалист летом может вернуться на родину. Пресса сватает Шварца в берлинскую «Герту». В этом сезоне динамовцы под шефством Шварца заняли третье место в РПЛ.