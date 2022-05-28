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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Анохин высказался по поводу возможного вылета «Химок» из РПЛ

28 Мая 2022 • 11:00 Комментировать

Экс-член исполкома РФС Сергей Анохин поделился с журналистами своим мнением по поводу возможного вылета подмосковных «Химок» из РПЛ.

Анохин сказал «Спорт-Экспрессу», что переживает за подмосковную команду, но всё зависит только от неё. Бывший член исполкома отметил, что «Химки» должны биться и доказывать своё право играть в элитном дивизионе в следующем сезоне.

Напомним, что в первом стыковом матче подопечные Сергея Юрана неожиданно на выезде проиграли «СКА-Хабаровску» со счётом 0:1. Ответная встреча состоится сегодня в 14.00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Химки Российская Премьер-Лига Сергей Анохин
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