«Торпедо» в РПЛ будет делать акцент на российских футболистах

Президент московского «Торпедо» Денис Маслов рассказал о том, что «чёрно-белые» постараются после выхода в РПЛ делать акцент на российских игроках.

Маслов сказал «Спорт-Экспрессу», что московская команда постарается делать акцент на российских футболистах. Директор «чёрно-белых» отметил, что если будет качественный легионер, которого торпедовцы смогут себе позволить, то и с ним обязательно будет подписан контракт. Функционер добавил, что летом в команде появится много новых игроков.

Напомним, что «Торпедо» под шефством Бородюка заняло первую строчку в подэлитном дивизионе и вернулось в РПЛ.