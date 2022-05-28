Президент «Торпедо» объяснил, почему команда решила играть в «Лужниках»

Президент «Торпедо» Денис Маслов рассказал журналистам о том, по какой причине московская команда приняла решение играть на стадионе «Лужники».

Маслов сказал «Спорт-Экспрессу», что торпедовцы не рассматривали другие варианты, так как команда хочет играть на самом большом стадионе страны, который последние годы вообще стоит без футбола. Функционер отметил, что город не помогает «Торпедо» с арендой арены, так что все расходы на себя берёт клуб.

Напомним, что московские торпедовцы под руководством Александра Бородюка заняли первую строчку в ФНЛ и напрямую вышли в элитный дивизион.