«Факел» продлил контракт со своим воспитанником

Молодой полузащитник «Факела» Денис Шепилов подписал новое соглашение с воронежской командой.

Как сообщает пресс-служба клуба из Воронежа, 21-летний российский футболист подписал с командой новый контракт. Его сроки и детали не сообщаются. Стоит отметить, что Шепилов является воспитанником «Факела», который, помимо основной команды, также выступал за «Факел-2» в третьем по силе отечественном дивизионе.

Напомним, что в этом сезоне Денис Шепилов провёл в ФНЛ в составе воронежского клуба 24 встречи, но результативными действиями не отметился. В активе полузащитника также есть две жёлтые карточки.