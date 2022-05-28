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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Касьерра назван лучшим игроком «Сочи» в мае

28 Мая 2022 • 09:46 Комментировать

Колумбийский нападающий «Сочи» Матео Касьерра был назван болельщиками лучшим игроком сочинской команды по итогам мая месяца.

Как сообщает пресс-служба «барсов», 25-летний колумбийский футболист был назван лучшим игроком «Сочи» по итогам мая. Касьерра провёл в этом месяце два матча, в одном из которых сумел отметиться хет-триком. Произошло это в поединке с «Динамо», который завершился победой сочинского клуба со счётом 5:1.

Напомним, что всего в этом сезоне Матео Касьерра провёл в российском чемпионате 22 встречи, в которых отметился 14 забитыми мячами и четырьмя ассистами.

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Евро-Футбол.Ру,
Сочи Матео Касьерра
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