Касьерра назван лучшим игроком «Сочи» в мае

Колумбийский нападающий «Сочи» Матео Касьерра был назван болельщиками лучшим игроком сочинской команды по итогам мая месяца.

Как сообщает пресс-служба «барсов», 25-летний колумбийский футболист был назван лучшим игроком «Сочи» по итогам мая. Касьерра провёл в этом месяце два матча, в одном из которых сумел отметиться хет-триком. Произошло это в поединке с «Динамо», который завершился победой сочинского клуба со счётом 5:1.

Напомним, что всего в этом сезоне Матео Касьерра провёл в российском чемпионате 22 встречи, в которых отметился 14 забитыми мячами и четырьмя ассистами.