Дзюба решил, где хочет продолжить карьеру

Стало известно, где хочет продолжить свою карьеру российский нападающий Артём Дзюба. 33-летний центральный форвард точно не переедет в чемпионат Китая.

По сообщениям Ria.ru, приоритетом для игрока является продолжение карьеры в российском чемпионате. Ранее ходили слухи об интересе к Дзюбе со стороны двух московских клубов.

Артём защищал цвета петербургского «Зенита» с 2015 года. В составе «сине-бело-голубых» нападающий четыре раза становился чемпионом России.

В текущем сезоне российской Премьер-лиги форвард провел 28 поединков, отметившись 11 забитыми мячами и пятью результативными передачами.