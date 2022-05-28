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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Губерниев: Наказание Лантратова за толчок болбоя? Легко отделался

28 Мая 2022 • 09:14 Комментировать

Известный комментатор Дмитрий Губерниев высказался по поводу наказания для голкипера «Химок» Ильи Лантратова, который толкнул болбоя во время первого матча со «СКА-Хабаровском».

Губерниев сказал «Спорту день за днём», что наказание в 50 тысяч рублей можно назвать издевательством не только над футболом, но и вообще над здравым смыслом. Комментатор считает, что голкипер «Химок» очень легко отделался, ведь за подобное поведение обычно наказывают более жёстко.

Напомним, что в концовке первого стыкового матча Лантратов торопил болбоя и в итоге толкнул его. После матча голкипер помирился с мальчиком.

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Евро-Футбол.Ру,
Химки Дмитрий Губерниев Илья Лантратов
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