Губерниев: Наказание Лантратова за толчок болбоя? Легко отделался

Известный комментатор Дмитрий Губерниев высказался по поводу наказания для голкипера «Химок» Ильи Лантратова, который толкнул болбоя во время первого матча со «СКА-Хабаровском».

Губерниев сказал «Спорту день за днём», что наказание в 50 тысяч рублей можно назвать издевательством не только над футболом, но и вообще над здравым смыслом. Комментатор считает, что голкипер «Химок» очень легко отделался, ведь за подобное поведение обычно наказывают более жёстко.

Напомним, что в концовке первого стыкового матча Лантратов торопил болбоя и в итоге толкнул его. После матча голкипер помирился с мальчиком.