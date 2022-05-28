Николич может отказать «Динамо» ради работы в другом клубе

Сербский футбольный тренер Марко Николич, поработавший на посту наставника московского «Локомотива», может трудоустроиться у себя на родине. Об этом сообщают журналисты Mozzart Sport.

По сведениям источника, в подписании контракта с тренером заинтересован белградский «Партизан». При этом Николич не является единственным кандидатом на это место. «Партизан» также рассматривает кандидатуру экс-тренера «Уотфорда» Владимира Ивича.

Напомним, что Николич возглавлял «железнодорожников» с 2020 по 2021 год. Ранее появилась информация об интересе к Марко со стороны московского «Динамо».